Двухлетняя кемеровчанка стала заложницей иномарки

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Помощь спасателей понадобилась юной жительнице кузбасской столицы, которая "застряла" в машине.

Происшествие случилось в субботу, 2 июля, в Кемерове. Местный житель припарковался у магазина на проспекте Советском. На заднем сиденье иномарки Opel находилась двухлетняя девочка. Когда родители вышли из салона, оставив ключ в замке зажигания, в машине случайно сработала сигнализация. Двери иномарки закрылись. Из-за этого пришлось вызывать специалистов.


Как уточнили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе МБУ "Кемеровская служба спасения", девочка провела в автомобиле не более десяти минут. Спасатели были на месте уже через три минуты и осторожно вскрыли иномарку. Ребенок даже не понял, что произошло.


Помощь медиков девочке не потребовалась.

Да!
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