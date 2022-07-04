Двухлетняя кемеровчанка стала заложницей иномарки

Происшествие случилось в субботу, 2 июля, в Кемерове. Местный житель припарковался у магазина на проспекте Советском. На заднем сиденье иномарки Opel находилась двухлетняя девочка. Когда родители вышли из салона, оставив ключ в замке зажигания, в машине случайно сработала сигнализация. Двери иномарки закрылись. Из-за этого пришлось вызывать специалистов.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе МБУ "Кемеровская служба спасения", девочка провела в автомобиле не более десяти минут. Спасатели были на месте уже через три минуты и осторожно вскрыли иномарку. Ребенок даже не понял, что произошло.

Помощь медиков девочке не потребовалась.