Двухлетняя девочка погибла после падения с высоты в Кузбассе

Накануне, 21 июня, в социальных сетях появилось сообщение от кузбассовцев, которые заявили, что в Юрге произошел трагический случай с двухлетним ребенком. По словам пользователей Сети, девочка выпала из окна четвертого этажа.

Журналист AVOKADO обратился за комментарием в Кемеровский областной центр медицины катастроф. Специалисты рассказали, что сигнал о падении ребенка с высоты поступил 20 июня в 16:30. Двухлетняя жительница Юрги скончалась.

Обстоятельства инцидента выясняются.