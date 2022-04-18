Двухлетний ребенок выпал из открытого окна многоэтажки в Белове

Происшествие произошло в городе Белово, где двухлетний малыш выпал из окна вниз с высоты второго этажа. В результате ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Отмечается, что инцидент произошел в момент, когда мать несовершеннолетнего ненадолго отлучилась из комнаты. В это время мальчик забрался на подоконник, окно было открыто для проветривания, и оперся руками на москитную сетку, а после упал, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении родительницы составлен протокол.