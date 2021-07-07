Двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Кемерове

Согласно данным СУ СК по Кузбассу, накануне днем в одну из больниц Кемерова доставили двухлетнюю девочку. Ее травмы были характерны для падения с высоты. По данному факту была организована проверка.

Как выяснилось, девочка находилась дома вместе с мамой. В какой-то момент женщина отвлеклась на младшего ребенка. В это время девочка залезла на подоконник и облокотилась на маскитную сетку, вместе с которой выпала из окна на четвертом этаже. Вскоре кемервочанка заметила исчезновение дочери и отсутствие сетки. С места инцидента пострадавшую госпитализировали.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья на учете не состояла, передает СУ СК по Кемеровской области.