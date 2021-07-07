Двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Кемерове

0
Фото:  

В кузбасской столице проводится доследственная проверка по факту падения малолетнего ребенка с большой высоты.

Согласно данным СУ СК по Кузбассу, накануне днем в одну из больниц Кемерова доставили двухлетнюю девочку. Ее травмы были характерны для падения с высоты. По данному факту была организована проверка.


Как выяснилось, девочка находилась дома вместе с мамой. В какой-то момент женщина отвлеклась на младшего ребенка. В это время девочка залезла на подоконник и облокотилась на маскитную сетку, вместе с которой выпала из окна на четвертом этаже. Вскоре кемервочанка заметила исчезновение дочери и отсутствие сетки. С места инцидента пострадавшую госпитализировали.


В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья на учете не состояла, передает СУ СК по Кемеровской области.

Фото: СУ СК России по Кузбассу

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26838

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined