Двухлетний мальчик пострадал в серьезном ДТП на кузбасской дороге

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Три человека, среди которых маленький ребенок, получили травмы в результате автоаварии в Кемеровской области.

Инцидент произошел в Кемеровском муниципальном округе ночью 21 июня. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Solaris не учел видимость, выбрал небезопасную скорость движения и потерял контроль над рулевым управлением. Иномарка съехала с дороги и опрокинулась.


Как уточнили корреспонденту AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу, в результате ДТП пострадал находившийся за рулем 28-летний мужчина, его 24-летняя пассажирка и двухлетний мальчик. При этом ребенку удалось избежать серьезных травм благодаря тому, что он находился в детском удерживающем устройстве. А вот взрослые, по предварительным данным, пренебрегли ремнями безопасности. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости учитывать дорожные условия и видимость при выборе безопасных скорости, дистанции и бокового интервала. Правильное использование детского удерживающего устройства сохранит жизнь и здоровье вашему ребенку.

Да!
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