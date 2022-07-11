Двухквартирный дом вспыхнул вместе с гаражом в кузбасском городе

Двухквартирный дом и гараж загорелись около 16:39 в воскресенье, 10 июля, на улице Мира села Котино, что недалеко от Прокопьевска, сообщили в МЧС очевидцы. На тушение пламени выехали 10 человек и четыре единицы техники.

– К прибытию крыша дома и гаража горели открытым пламенем на всей площади. В результате обрушилась обрешетка крыши дома, гаража, прогорело потолочное перекрытие в одной из квартир, – уточнили AVOKADO борцы с огнем.

Локализовать огонь удалось в 17:30, а вот потушить полностью только к 18:00. Общая площадь возгорания составила 216 "квадратов". Обошлось без пострадавших. Предварительно, причина ЧП – нарушение правил эксплуатации печей.