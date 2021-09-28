Двухэтажный дом сгорел ночью в Кемерове

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Минувшей ночью в кузбасской столице сгорел частный дом. Об этом интернет-журналу AVOKADO сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса.

Двухэтажный частный дом № 127 на улице Плодопитомник в городе Кемерово загорелся сегодня ночью в районе 4:51 по местному времени. В пожарной части отметили, что огонь охватил площадь 56 квадратных метров.

На момент прибытия пожарных частный жилой дом горел открытым пламенем. В результате строение сгорело полностью, прокомментировали инцидент в ГУ МЧС Кузбасса.

В пресс-службе также добавили, что стены внутри и снаружи строения обгорели. На данный момент причина пожара устанавливается.

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