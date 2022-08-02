Двухэтажные апартаменты загорелись под Кемеровом

Сегодня 2 августа в 10:56 борцам с огнем поступил сигнал о пожаре в двухэтажном доме и хозяйственной постройке на улице Осенняя в п. Металлплощадка под Кемеровом. К их прибытию пламя вырывалось из окон на первом ярусе здания.

– В результате на первом этаже в комнате, коридоре сгорели вещи и мебель, деревянные оконные блоки и стеклопакеты на веранде. Общ площадь 37 "квадратов", – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Потушить пожар силами 15 человек и четырех автоцистерн удалось в 11:18. Предварительно, ЧП возникло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Обошлось без пострадавших.