Двойня с резус-несовместимостью с матерью появилась на свет в Кемерове

Беременная жительница областного центра поступила в перинатальный центр в конце декабря 2021 года, зная о возможных рисках и осложнениях в связи с отрицательным резус-фактором.

После рождения малышей, их перевели в отделение патологии из-за необходимости в постоянном наблюдении за состоянием детей.

Редкость и опасность ситуации заключается в том, что у женщины первая группа крови с отрицательным резус-фактором, а у близнецов резус-фактор определен как положительный.

В связи с этим у новорожденных возникла тяжелейшая форма анемии , что могло привести к трагичным последствиям.

- Чтобы стабилизировать состояние малышей, родившихся раньше срока, нам потребовалось срочно провести им переливание крови,- объясняет Александр Голомидов, заместитель главного врача больницы по педиатрии.

Сейчас состояние новорожденных стабилизировалось и жизни близнецов ничего не угрожает.