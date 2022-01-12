Двойня с резус-несовместимостью с матерью появилась на свет в Кемерове

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Врачи Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева (КОКБ) спасли младенцев от тяжелой формы анемии, возникшей из-за разных резус-факторов с их матерью.

Беременная жительница областного центра поступила в перинатальный центр в конце декабря 2021 года, зная о возможных рисках и осложнениях в связи с отрицательным резус-фактором.


После рождения малышей, их перевели в отделение патологии из-за необходимости в постоянном наблюдении за состоянием детей.


Редкость и опасность ситуации заключается в том, что у женщины первая группа крови с отрицательным резус-фактором, а у близнецов резус-фактор определен как положительный.

В связи с этим у новорожденных возникла тяжелейшая форма анемии , что могло привести к трагичным последствиям.

- Чтобы стабилизировать состояние малышей, родившихся раньше срока, нам потребовалось срочно провести им переливание крови,- объясняет Александр Голомидов, заместитель главного врача больницы по педиатрии.

Сейчас состояние новорожденных стабилизировалось и жизни близнецов ничего не угрожает.

Да!
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