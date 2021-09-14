Двойная радуга после ливня возникла в небе над Кемеровом

Фотографии оптического явления в небе накануне вечером заполонили сообщества социальной сети "ВКонтакте". Жители кузбасской столицы из разных уголков города поделились кадрами с двойной радугой, которая отчетливо виднелась на фоне неба.
Стоит отметить, что красочные параллельные солнечные лучи появились после сильного ливня, который вчера вечером, 13 сентября, увлажнил улицы города.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что синоптики спрогнозировали неделю заморозков в Кузбассе.
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