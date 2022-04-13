Дворец творчества в Ленинске-Кузнецком оказался завален мусором

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Территория у Дворца творчества для детей в Ленинске-Кузнецком окружена мусором, о чем сообщили недовольные граждане в социальных сетях.

По словам автора сообщения, у плит возле Дворца молодежи в Ленинске-Кузнецком образовалась свалка, по которой вынуждены ходить дети и взрослые. При этом отходы к текущему моменту распространились на достаточно обширную территорию.

Это дворец творчества детей. Около плит образовалась большая помойка, а там каждый день ходят люди, дети в школу, мусор доходит почти до поляны. За поляной есть не большой сквер там не лучше, все в мусоре и разбитых бутылках, рассказала местная жительница.

К слову, горожанка указала, что неподалеку от обозначенной территории расположен сквер, однако, отдыхать там не приятно из-за окружающей обстановки: повсюду разбросана ветошь и стекла от разбитых бутылок.


На сообщение отреагировали представители горадминистрации. Собеседник указал, что уборка на обозначенном участке произойдет до 29 апреля. Таким образом, люди будут вынуждены смотреть на грязь еще как минимум одну неделю.

Фото: ВКонтакте / "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

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