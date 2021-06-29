Двор в Кемерове оказался затоплен после дождя

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Потоп образовался на придомовой территории одного из жилых зданий в кузбасской столице после прошедших осадков. О проблеме горожане рассказали в Сети.

Как отметил автор публикации о затопленном дворе, такие лужи появились на придомовой территории после проведения «реновации». Вместе с сообщением были опубликованы и снимки места, которое беспокоит кемеровчан. По ним же видно, что под водой оказалась не только дорога после въезда во двор, но и часть бордюра.


На сообщение отреагировали специалисты портала «Кузбасс Онлайн», отметив, что накануне подрядная организация, занимавшаяся капитальным ремонтом двора, выполнила работы по прочистке ливневого колодца, уточнив, что в срок до 1 июля специалисты компании проведут контрольный осмотр дворовой территории на предмет скопления вод.


Аналогичная проверка уже проводилась 24 июня, однако в этот день скопления осадков близ дома, расположенного по проспекту Ленина 55б, выявить не удалось.


Кроме того, в ответе специалисты также указывают на то, что сам капитальный ремонт дворовой территории был выполнен в соответствии с проектом, который был согласован с уполномоченным представителем собственников помещений дома.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

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