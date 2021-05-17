Двое злоумышленников предстанут перед судом по обвинению в грабеже и разбое в семи кузбасских организациях

Исходя из данных, предоставленных в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, известно, что на территории Ленинска-Кузнецкого двое злоумышленников в прошлом году совершили серию налетов и ограблений. К текущему моменту известно, что к преступной деятельности могут быть причастны двое местных жителей в возрасте 32 и 35 лет. Примечательно, что один из них – старший преступник – ранее уже был судим. Среди дел, по которым он отбывал наказание, выделяют дело, возбужденное по статье об убийстве. Как раз он и выступил организатором их общей деятельности.

Таким образом, орудия в городе, злоумышленники совершили ограбления в двух комиссионных магазинах и четырех пивных. Также они напали и на офис микрофинансовой организации. В качестве орудия для запугивания горожан они использовали нож, отвертку и серп. Лица они прикрывали масками. Потерпевших избивали, забирали награбленное и скрывались.

Общая сумма ущерба, причиненного преступной деятельностью, составляет 90 тысяч рублей, уточнили правоохранители.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали налетчиков. Они признали вину и стали фигурантами уголовного дела, - сообщили в полиции.

Им грозит до 15 лет заключения в местах лишения свободы. Дело уже направлено на рассмотрение в суд.