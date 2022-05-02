Двое жителей Кузбасса погибли в результате заражения коронавирусом

Сегодня, 2 мая, в Кузбассе в результате заражения коронавирусной инфекцией погибли два человека. Всего за время пандемии зафиксировано 2 316 летальных исходов.
Кузбасские медики зафиксировали очередное уменьшение заболевших COVID-19.
Центр ситуационного мониторинга сообщил о смерти еще двоих кузбассовцев от COVID-19.
Сегодня, 2 мая, в Кузбассе в результате заражения коронавирусной инфекцией погибли два человека. Всего за время пандемии зафиксировано 2 316 летальных исходов.
Кузбасские медики зафиксировали очередное уменьшение заболевших COVID-19.
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