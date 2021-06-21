Двое юных кемеровчан закрылись от взрослых в собственных квартирах

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Жители кузбасской столицы переволновались из-за детей - несовершеннолетние горожане заперлись от взрослых. Чтоб попасть к ребятам, кемеровчане обращались к специалистам местной службы спасения.

Первый случай произошел в минувшую субботу, 19 июня. Тогда же к спасателям поступил звонок от взволнованной женщины, которая проживает в Рудничном районе Кемерова. Горожанка сообщила, что внутри ее квартиры оказался заперт трехлетний сын. Произошло это после того, как она вышла на лестничную площадку, а сын задвинул щеколду на двери изнутри.

- Несмотря на то, что у молодой мамы были с собой ключи от дома, в этой ситуации они оказались бесполезны, - отметили в пресс-службе Кемеровской службы спасения.

Доступ в помещение был обеспечен при помощи штурмовой лестницы. Малыш никак не пострадал: на момент, когда его обнаружили, он сидел и смотрел мультфильмы.


На следующий день – в воскресенье, 20 июня, специалисты службы выезжали по аналогичному вызову в жилой район Лесная Поляна. Оттуда к ним обратилась семейная пара, воспитывающая 15-летнего ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

- По их словам, дочь закрылась изнутри на задвижку, пока родители вышли на улицу встретить гостей, - уточнили спасатели.

При этом юная горожанка игнорировала звонки и не открывала дверь. Проникнув внутрь, выяснилось, что девушка заснула, а находилась она в детской комнате. Медицинская помощь ей не требовалась.

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