Двое взрослых и ребенок попали в больницу после ночного пожара в Ленинске-Кузнецком

Как уточнили AVOKADO в Кузбасском центре медицины катастроф, после огненного происшествия в квартире пятиэтажного дома в городе Ленинск-Кузнецк в больницу были доставлены 48-летний мужчина, 27-летняя женщина и 9-летний ребенок. Состояние взрослых оценивается как средней степени тяжести, а вот несовершеннолетнему повезло, поскольку его здоровью причинен легкий вред.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что почти 60 ленинск-кузнечан ночью оказались на улице из-за серьезного пожара.