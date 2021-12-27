Двое водителей пострадали в результате ДТП на бульваре в Кемерове

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Очевидцы запечатлели на видео последствия аварии в кузбасской столице. Правоохранители прокомментировали инцидент.

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый очевидцем на бульваре Строителей в Кемерове. На кадрах видны два легковых автомобиля, получившие повреждения в результате аварии. Подробности произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в городском ГИБДД.


Инцидент произошел 26 декабря в 10:40, близ дома №28 по бульвару Строителей. Водитель "Chevrolet Niva", 72-летний мужчина, поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. При этом пенсионер не уступил дорогу встречному транспорту и совершил столкновение с машиной "Hyundai Solaris" под управлением 39-летней женщины. В результате аварии оба водителя получили незначительные повреждения, им было назначено амбулаторное лечение, сообщают сотрудники Госавтоинспекции Кемерова.


ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителям следует быть особенно внимательными при выполнении поворота налево и соблюдать очередность проезда.

Видео: ВКонтакте / ДТП | ЧП Кузбасс

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