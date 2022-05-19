Двое уголовников из Кузбасса на улице избили подростка ради телефона

Со слов 17-летнего потерпевшего, на улице к нему подошли два человека, а после избили и отняли у него телефон. После злоумышленники скрылись с гаджетом. Сума ущерба составила почти 40 000 рублей.

Подростку посчастливилось встретить на своем пути патруль Росгвардии, он рассказал сотрудникам о произошедшем, после чего силовики опросили потерпевшего, и, установив приметы подозреваемых, направились с ним на поиски злоумышленников.

Обнаружить их удалось в одном из местных дворов. Однако, когда агрессоры заметили экипаж, то один из подозреваемых сбросил на землю украденный гаджет. В результате их задержали. Выяснилось, что злодеяние совершили 20 летние парни, ранее они уже имели судимость за грабеж.

Телефон вернули подростку, а подозреваемых передали полицейским для дальнейших разбирательств.