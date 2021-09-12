Двое рецидивистов лишили кемеровчанина ценного из-за приоткрытого окна

Инцидент произошел в городе Кемерово, где в полицию с заявлением о краже обратился житель одной из квартир в городе. Потерпевший рассказал, что лишился 200 метров электрокабеля и несколько электроинструментов из-за проникших в дом воров.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых. Нарушителями закона оказались двое рецидивистов, которые забрались в жилище через окно. Общая сумма ущерба после их визита составила 16 000 рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) передали в суд. Ранее осужденным нарушителям в этот раз грозит до шести лет лишения свободы.