Двое рецидивистов лишили кемеровчанина ценного из-за приоткрытого окна

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Двоих жителей областной столицы задержали по подозрению в совершении кражи имущества из квартиры потерпевшего.

Инцидент произошел в городе Кемерово, где в полицию с заявлением о краже обратился житель одной из квартир в городе. Потерпевший рассказал, что лишился 200 метров электрокабеля и несколько электроинструментов из-за проникших в дом воров.


После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых. Нарушителями закона оказались двое рецидивистов, которые забрались в жилище через окно. Общая сумма ущерба после их визита составила 16 000 рублей.


Уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) передали в суд. Ранее осужденным нарушителям в этот раз грозит до шести лет лишения свободы.

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