Двое пьяных мужчин в Кузбассе устроили скандал в поезде

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Мужчины, передвигавшиеся в поезде, следующем через один из городов Кемеровской области, устроили пьяный дебош. Разбушевавшихся пассажиров сняли с поезда правоохранители.

Сообщается, что инцидент произошел на станции Белово. Двое жителей Красноярского края, 20 и 34 лет, во время движения поезда распивали алкоголь и оскорбляли окружающих нецензурной бранью. Сотрудникам поезда не удалось усмирить проблемных пассажиров, поэтому они обратились за помощью к правоохранителям.

‒ Транспортные полицейские сняли нарушителей с поезда и доставили в дежурную часть линейного отдела. Медицинским освидетельствованием у мужчин установлена средняя степень алкогольного опьянения, ‒ сообщают в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Мужчин привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Нарушителей ожидает штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

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