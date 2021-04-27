Двое приятелей в Кузбассе избили вахтовика после похода в бар

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Злоумышленники, заприметившие свою будущую жертву еще в самом питейном заведении, напали на гостя Междуреченска в соседнем с организацией дворе – там знакомые догнали его, чтобы ограбить. Сумма ущерба, причиненного действиями налетчиков, составила 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, к местным полицейским обратился 30-летний беловчанин, который сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Также правоохранителям он рассказал, что сам оказался в городе из-за работы: мужчина работает вахтовым методом. Одним вечером он решил посетить бар, где он и встретился с будущими обидчиками.

- Когда он вышел покурить, к нему подошли двое посетителей этого же бара и попросили сигарету, - уточнили в полиции.

Мужчина отправился домой, а вслед за ним устремились и двое из питейного заведения. Догнали его злоумышленники в соседнем дворе. Там же они напали на него. Избив горожанина, они забрали его сотовый и деньги, а после скрылись. Ущерб, который они причинили заявителю, оценили в 10 тысяч рублей.


Полицейские оперативно установили личности тех, кто совершил нападение. Подозреваемых задержали кузбассовца и жителя Хакасии в возрасте 20 и 23 лет.


По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Налетчикам грозит до 7 лет заключения в местах лишения свободы.


В полиции также уточнили, что похищенное имущество уже было частично возвращено законному владельцу: правоохранители отдали телефон и какую-то сумму из тех средств, которые остались у злоумышленников.

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