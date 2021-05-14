Двое пострадавших: мотоцикл влетел в легковушку на кемеровском бульваре

0
Фото:  

Вчера вечером в Кемерове произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Мотоциклисту и его юной спутнице потребовалась помощь врачей.

Накануне, 13 мая, около 21:05 рядом с домом №39 на бульваре Строителей столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Информация об этом появилась в соцсетях.

– Мужчина с девочкой ехали на мотоцикле, и водитель машины, который, по сути, должен был их пропустить, просто выехал к ним на полосу. Вышло так, что мужчина с девочкой влетели в заднюю дверь машины, машину развернуло, как и мотоцикл, – написала очевидица.

По ее словам, мотоциклист и его пассажирка получили переломы, ей назначена операция.


В ОГИБДД Кемерова рассказали VSE42.Ru, что за рулем легковушки LADA Vesta был 25-летний водитель, который не имел водительских прав. Предварительно, он ехал со стороны улицы Марковцева и при повороте налево не пропустил мотоциклиста, ехавшего со стороны проспекта Химиков. Автомобилист не пострадал, однако двое участников ДТП получили травмы.

– Управлявший мотоциклом 43-летний мужчина помещен на амбулаторное лечение, его пассажирка – 13-летняя девочка – на стационарное лечение, – сообщили в ведомстве.

На текущий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25041

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined