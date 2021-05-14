Двое пострадавших: мотоцикл влетел в легковушку на кемеровском бульваре

Накануне, 13 мая, около 21:05 рядом с домом №39 на бульваре Строителей столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Информация об этом появилась в соцсетях.

– Мужчина с девочкой ехали на мотоцикле, и водитель машины, который, по сути, должен был их пропустить, просто выехал к ним на полосу. Вышло так, что мужчина с девочкой влетели в заднюю дверь машины, машину развернуло, как и мотоцикл, – написала очевидица.

По ее словам, мотоциклист и его пассажирка получили переломы, ей назначена операция.

В ОГИБДД Кемерова рассказали VSE42.Ru, что за рулем легковушки LADA Vesta был 25-летний водитель, который не имел водительских прав. Предварительно, он ехал со стороны улицы Марковцева и при повороте налево не пропустил мотоциклиста, ехавшего со стороны проспекта Химиков. Автомобилист не пострадал, однако двое участников ДТП получили травмы.

– Управлявший мотоциклом 43-летний мужчина помещен на амбулаторное лечение, его пассажирка – 13-летняя девочка – на стационарное лечение, – сообщили в ведомстве.

На текущий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.