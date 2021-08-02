Двое подростков погибли во время катания на моторной лодке в Кузбассе

В шахтерском крае начато расследование в связи с гибелью двух 16-летних мальчиков на главном Барачатском пруду в Крапивиском районе. По данным сыщиков, в минувшую субботу, 31 июля, стало известно об исчезновении двух рыбаков, однако после правоохранители нашли на четырехметровой глубине тела двух мальчиков, которых унесло от берега на 40 метров.

— Очевидцы поясняют, что погибшие сидели сзади, в связи с чем произошел сильный крен и лодка перевернулась. Установлено, что лодку подросткам дал мужчина, который не пояснил им правила безопасности и не контролировал их нахождение на воде, — рассказали в областном СУ СКР.

Кроме того, стало известно, что подростки приехали из областного центра. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливаются обстоятельства инцидента, ведется следствие.