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Двое подростков из Кузбасса получили сроки за ограбление детей

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В кузбасском городе двое подростков 14- и 17-лет на улице отняли имущество у восьмилетних детей. За похищение гаджетов несовершеннолетние предстали перед судом.

Инцидент произошел в кузбасском городе, где двое юных уголовников в возрасте 14 и 17 лет подошли на улице к восьмилетним детям и попросили телефоны под предлогом поделиться аккаунтами в игре. Однако как только гаджеты попали в руки злоумышленников, то они незамедлительно скрылись.

– Обвиняемые согласно договоренности скрылись с похищенным имуществом. Потерпевшие попытались их догнать, однако не смогли, – прокомментировали в СК.

О произошедшем двое малолетних рассказали своим родителям, а те обратились за помощью к стражам закона. Отмечается, что вскоре налетчики были задержаны, имущество удалось вернуть владельцам.


В результате на преступников завели уголовное дело о грабеже. Суд признал их вину и назначил каждому фигуранту год условно с таким же испытательным сроком.

Фото: СУ СКР по Кемеровской области

Да!
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