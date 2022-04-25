Двое подростков из Кузбасса получили сроки за ограбление детей

Инцидент произошел в кузбасском городе, где двое юных уголовников в возрасте 14 и 17 лет подошли на улице к восьмилетним детям и попросили телефоны под предлогом поделиться аккаунтами в игре. Однако как только гаджеты попали в руки злоумышленников, то они незамедлительно скрылись.

– Обвиняемые согласно договоренности скрылись с похищенным имуществом. Потерпевшие попытались их догнать, однако не смогли, – прокомментировали в СК.

О произошедшем двое малолетних рассказали своим родителям, а те обратились за помощью к стражам закона. Отмечается, что вскоре налетчики были задержаны, имущество удалось вернуть владельцам.

В результате на преступников завели уголовное дело о грабеже. Суд признал их вину и назначил каждому фигуранту год условно с таким же испытательным сроком.