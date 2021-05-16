Двое пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 в воскресенье, 16 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 61 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 65 человека в регионе выздоровели от COVID-19. Скончался один пациент.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии. Он проживал в Чебулинском округе.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринологической патологии. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 с начала пандемии, составляет 34 845 людей, еще 632 уроженцев шахтерского края продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 1 452 человек.