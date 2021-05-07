Двое пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 в пятницу, 7 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 64 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 58 человек в регионе выздоровели от COVID-19. Скончались два человека.

- У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, онкопатологии, заболевания почек. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве, - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 с начала пандемии, составляет 34324 людей, еще 607 человек продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 1603 человек.