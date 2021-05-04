Двое пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 во вторник, 4 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 62 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 49 человека в регионе выздоровели от COVID-19. Скончался один пациент.

- У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Чебулинском районе.

У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующего заболевания печени. Она проживала в Кемерове, - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 с начала пандемии, составляет 34 158 людей, еще 588 человека продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 2 231 человек.