Двое новокузнечан сняли с избитого прохожего украшения на 200 тысяч рублей

Инцидент произошел в центре южной столицы Кузбасса, где двое грабителей напали на горожанина. Избитый мужчина лежал на земле и просил о помощи, после чего о происшествии сообщили в полицию местные жители.

Выяснилось, что сначала агрессоры остановили прохожего, чтобы поговорить, но впоследствии новокузнечанину пришлось убегать.

– Подельники догнали его в соседнем дворе, нанесли несколько ударов по голове и сняли с него золотую цепь, крест и кольцо, – рассказали в областном ГУ МВД.

В общей сложности украшения стоили 200 тыс.рублей, однако сообщники 27 и 46 лет сдали их в ломбард за 41 тыс. рублей, которые потратили на выпивку. Сейчас золото уже забрали из комиссионки, чтобы вернуть владельцу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое, за который максимально грозит до семи лет колонии.