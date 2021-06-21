+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Двое нетрезвых горожан погибли на кузбасских водоемах

0
Фото:  

За прошедшие выходные в Прокопьевском районе утонули два человека. В обстоятельствах их смерти разбираются правоохранители.

Предварительно, как отметили в пресс-службе кузбасского СУ СКР, известно, что оба скончавшихся на момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.


Так, первый трагический инцидент произошел в пятницу, 18 июня. В этот день 54-летний мужчина находился в гостях в селе Терентьевское. Там он находился на застолья, после которого кузбассовцы решили искупаться в водоеме, расположенном возле дома. Тогда же горожанин упал в воду, из которой его достали уже погибшим. Прибывшие медики только констатировали его смерть.


Уточняется, что предварительно было установлено, что у него имелось заболевание сердца.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, - отметили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 19 июня, близ села Карагайла после небольшого застолья на лодке перевернулся 46-летний мужчина, который не умел плавать. Он утонул сразу после опрокидывания плавательного средства. Из воды его подняли родственники - к этому моменту он уже не подавал никаких признаков жизни.


В связи с произошедшими инцидентами была организована доследственная проверка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26232

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined