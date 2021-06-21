Двое нетрезвых горожан погибли на кузбасских водоемах

Предварительно, как отметили в пресс-службе кузбасского СУ СКР, известно, что оба скончавшихся на момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.

Так, первый трагический инцидент произошел в пятницу, 18 июня. В этот день 54-летний мужчина находился в гостях в селе Терентьевское. Там он находился на застолья, после которого кузбассовцы решили искупаться в водоеме, расположенном возле дома. Тогда же горожанин упал в воду, из которой его достали уже погибшим. Прибывшие медики только констатировали его смерть.

Уточняется, что предварительно было установлено, что у него имелось заболевание сердца.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, - отметили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 19 июня, близ села Карагайла после небольшого застолья на лодке перевернулся 46-летний мужчина, который не умел плавать. Он утонул сразу после опрокидывания плавательного средства. Из воды его подняли родственники - к этому моменту он уже не подавал никаких признаков жизни.

В связи с произошедшими инцидентами была организована доследственная проверка.