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Двое несовершеннолетних подростков пропали в Кузбассе

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Фото:  

Волонтеры в Кемеровской области сообщили о бесследном исчезновении двух малолетних жителей шахтерского края.

По информации, распространенной волонтерами ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе, пропали двое юных жителей поселка Первомайский, расположенного в Мариинском районе Кемеровской области.


Один из подростков – 16-летний Комаров Максим Павлович, второй – 17-летний Никанкин Сергей Олегович. Оба были рождены в 2004 году. Пропали 7 августа. С того же дня их местонахождение остается неизвестным.


Приметы Максима: рост 170 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – темно-русые, глаза – голубые.


Когда его видели в последний раз, на нем были надеты: серый спортивный костюм и черные кроссовки.


Приметы Сергея: рост 160 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светло-русые, глаза – зеленые.


Надеты на нем могут быть: темно-синяя водолазка, голубая футболка, черные спортивные брюки и кроссовки того же цвета.


Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростков, просят сообщить ее по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото:  
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