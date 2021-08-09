Двое несовершеннолетних подростков пропали в Кузбассе

По информации, распространенной волонтерами ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе, пропали двое юных жителей поселка Первомайский, расположенного в Мариинском районе Кемеровской области.

Один из подростков – 16-летний Комаров Максим Павлович, второй – 17-летний Никанкин Сергей Олегович. Оба были рождены в 2004 году. Пропали 7 августа. С того же дня их местонахождение остается неизвестным.

Приметы Максима: рост 170 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – темно-русые, глаза – голубые.

Когда его видели в последний раз, на нем были надеты: серый спортивный костюм и черные кроссовки.

Приметы Сергея: рост 160 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – светло-русые, глаза – зеленые.

Надеты на нем могут быть: темно-синяя водолазка, голубая футболка, черные спортивные брюки и кроссовки того же цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростков, просят сообщить ее по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.