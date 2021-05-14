Двое налетчиков на дом престарелой жительницы Кузбасса отправились в колонию

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В Кемеровском муниципальном округе накануне вынесли приговор в отношении двух горожан, совершивших разбой в жилище пенсионерке.

Преступление произошло еще в феврале прошлого года. Тогда же оба фигуранта напали на 75-летнюю пенсионерку в ее собственном доме. Примечательно, что один из преступников временно проживал у потерпевшей, помогая ей по хозяйству.


Таким образом, произошло все ночью, подельники, вооружившись ножом, проникли в жилище пенсионерки и избили ее. Под угрозами поджога дома они забрали ее деньги, золотые украшения, два мобильных телефона и электроинструменты. Место преступления они покинули, воспользовавшись услугами такси. Пенсионерка решила не заявлять о разбое в полицию, однако правоохранителям самим удалось узнать о нападении.

- Полицейским стало известно о разбое в ходе оперативно-розыскных мероприятий по другому преступлению. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, - уточнили в полиции.

Оба выступили фигурантами уголовного дела. Имущество, похищенное у пенсионерки, нашли и вернули хозяйке.


Накануне прошел суд, вследствие которого мужчин признали виновными. В качестве наказания их обоих приговорили к 4 годам и 6 месяцам заключения. Однако одного из них отправили в колонию особого режима, а второго – в колонию общего.


Отмечается, что к текущему моменту приговор уже вступил в законную силу.

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