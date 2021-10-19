Двое мужчин в Кузбассе жестоко избили пожилую супружескую пару в их доме

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В Кемеровской области двое мужчин решили ради наживы проникнуть в дом к двум пенсионерам, которых в последствии сильно избили. В результате нападения один человек скончался.

Согласно данным следствия, в апреле прошлого года двое жителей Прокопьевска в возрасте 34 и 36 лет распивали алкоголь. Во время застолья младший из мужчин предложил своему другу, который ранее был судим, ограбить дом пенсионерки. Некоторое время назад он уже крал у женщины кошелек и узнал, где она живет.


Ночью злоумышленники пришли к дому пенсионерки и проникли внутрь через окно. Женщина в доме оказалась не одна, а со своим 62-летним супругом. Один из мужчин начал избивать 74-летнюю женщину, а другой - ее мужа. Они пытались узнать, где в доме хранятся ценности. Когда избиение прекратилось, грабители обыскали помещения и, не найдя ничего стоящего, забрали мешок сахара, после чего скрылись.


Пенсионеров с различными травмами на следующее утро нашла соседка, которая вызвала "скорую" и полицию. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, а его супруга скончалась на месте.


В рамках расследования уголовного дела злоумышленников обнаружили и задержали. Отмечается, что со следствием они не сотрудничали, вину не признали. После рассмотрения материалов дела в суде 34-летний обвиняемый получил 13 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, 36-летний – 9 лет лишения свободы в колонии особого режима, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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