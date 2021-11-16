Двое мужчин в Кузбассе убили нуждавшегося в помощи лося

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Жители Кемеровской области добили и разделали сбитого лося.

Инцидент произошел 10 ноября текущего года на автодороге Мундыбаш – Кузедеево. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося, в результате чего животное не смогло передвигаться самостоятельно. Предположительно, у лося был перелом позвоночника. Пока автолюбитель приходил в себя, к месту ДТП подъехал микроавтобус с двумя неизвестными. Водитель легковушки попросил убрать пострадавшее животное с проезжей части и вызвать полицию и сотрудников Департамента охраны животного мира. Однако мужчины убили лося, загрузили его в автомобиль, а затем скрылись с места происшествия.


На следующий день удалось отыскать микроавтобус, в салоне которого находилось мясо животного. Водителем транспортного средства оказался мужчина из Таджикистана, зарегистрированный в Новокузнецке. По адресу его регистрации были обнаружены шкура, голова и копыта сбитого лося, сообщают в пресс-службе Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.


Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи федеральной собственности ‒ туши лося ‒ продолжается.

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