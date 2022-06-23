Двое мужчин серьезно пострадали в ночном пожаре в Кемерове

Из-за возгорания в доме на двух хозяев, что расположен на 2-м Береговом переулке в Рудничном районе столицы Кузбасса, медпомощь понадобилась двоим 46-летним мужчинам, их увезли в больницу.

– Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а другой в тяжелой, – рассказал корреспонденту AVOKADO пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупный пожар охватил двухквартирный жилой дом в столице Кузбасса, из-за чего его жители были вынуждены ночью бежать на улицу