Двое мужчин и беременная женщина лишились свободы за убийство кузбассовца

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Суд в Кемеровской области вынес приговор двум мужчинам и одной женщине, которые убили своего знакомого, а затем спрятали его тело.

По версии следствия, в октябре 2018 года 25 и 51-летние мужчины и 34-летняя женщина были в гостях у 45-летнего жителя города Анжеро-Судженска. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент старший из компании нецензурно высказался в адрес хозяина дома и начал с ним конфликтовать.


В результате за оскорбленного вступился 25-летний гость и вместе они начали избивать выругавшегося мужчину. Женщина, в свою очередь, нанесла ему несколько ножевых ранения в спину. После этого каждый из них ударил пострадавшего ножом, металлической шумовкой или частью арматуры. От полученных ранений кузбассовец скончался на месте.


Злоумышленники решили спрятать тело в погреб и избавиться от следов преступления. Узнать о произошедшем и сообщить в полицию удалось знакомым женщины, которым она сама все рассказала, но не упомянула, что тоже наносила удары. Как выяснило следствие, она была беременна он младшего из компании и рассчитывала, что тот возьмет всю вину на себя, однако он этого делать не стал, в результате чего все трое были задержаны.


По итогу, суд назначил женщине 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчины получили по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает СУ СК по Кемеровской области.

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