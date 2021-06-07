Двое мужчин и беременная женщина лишились свободы за убийство кузбассовца

По версии следствия, в октябре 2018 года 25 и 51-летние мужчины и 34-летняя женщина были в гостях у 45-летнего жителя города Анжеро-Судженска. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент старший из компании нецензурно высказался в адрес хозяина дома и начал с ним конфликтовать.

В результате за оскорбленного вступился 25-летний гость и вместе они начали избивать выругавшегося мужчину. Женщина, в свою очередь, нанесла ему несколько ножевых ранения в спину. После этого каждый из них ударил пострадавшего ножом, металлической шумовкой или частью арматуры. От полученных ранений кузбассовец скончался на месте.

Злоумышленники решили спрятать тело в погреб и избавиться от следов преступления. Узнать о произошедшем и сообщить в полицию удалось знакомым женщины, которым она сама все рассказала, но не упомянула, что тоже наносила удары. Как выяснило следствие, она была беременна он младшего из компании и рассчитывала, что тот возьмет всю вину на себя, однако он этого делать не стал, в результате чего все трое были задержаны.

По итогу, суд назначил женщине 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчины получили по 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает СУ СК по Кемеровской области.