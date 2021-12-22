Двое мужчин госпитализированы после ДТП с автомобилем Сергея Цивилева

Накануне, 21 декабря, появилась новая информация о ДТП с участием кортежа губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По данным медиков, в автоаварии, участником которой стал и служебный автомобиль главы региона, пострадали два человека.

‒ Трасса Кемерово-Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести, ‒ сообщают специалисты медицины катастроф в официальном Instagram-аккаунте.

Напомним, что ДТП с участием кортежа Сергея Цивилева произошло утром 21 декабря. Власти региона подтвердили инцидент. Позже стали известны подробности аварии. Источник рассказал о происходящем в автомобиле губернатора в момент столкновения.