Двое маленьких детей закрылись в одиночестве в кемеровской квартире

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Помощь спасателей потребовалась кемеровчанам, чьи дети закрылись в квартире.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Попова в Кировском районе Кемерова. Спасатели получили сигнал о том, что по данному адресу двое горожан не могут попасть в свое жилье, а внутри находятся малолетние дети.


Оказалось, что мужчина ненадолго вышел в подъезд встретить супругу. В этот момент трехлетний мальчик подбежал к входной двери и закрыл ее. Вместе с ним в квартире находилась еще годовалая девочка. Родители так и остались на площадке, поскольку не могли зайти внутрь. На их вызов прибыли специалисты, которые вскрыли дверь.

– Зайдя в квартиру, родители и спасатели увидели милую картину: старший брат успокаивал маленькую сестренку, которая плакала, – гладил ее по голове и что-то шептал на ушко, – рассказали в Кемеровской службе спасения.

Отмечается, что дети не пострадали и в помощи медиков не нуждались.

Да!
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