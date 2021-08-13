Жители Новокузнецка стали делиться в социальных сетях кадрами с места аварии, которая, как сообщается, произошла около Алюминиевого завода. По словам очевидцев, участниками ДТП стали легковой автомобиль и машина "скорой".

Как сообщили редакции AVOKADO в пресс-службе кузбасской ГИБДД, инцидент произошел в районе дома № 170 по улице Обнорского. Водитель машины скорой помощи ГАЗ модификации "Луидор" двигался со стороны Технического проезда в сторону Кузнецкого шоссе. Он намеревался развернуться на регулируемом перекрестке, однако занял не ту полосу и при маневре столкнулся с попутной иномаркой Toyota. После удара "скорая" перевернулась.

В результате пострадали два человека, оба находились в салоне автомобиля медслужбы: 41-летняя женщина и 19-летний юноша. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.