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Двое людей пострадали в перевернувшейся машине "скорой" после ДТП в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса произошло столкновение легковушки и кареты скорой помощи. Последняя после удара перевернулась. Подробности о ДТП редакции AVOKADO сообщили в УГИБДД по Кузбассу.

Жители Новокузнецка стали делиться в социальных сетях кадрами с места аварии, которая, как сообщается, произошла около Алюминиевого завода. По словам очевидцев, участниками ДТП стали легковой автомобиль и машина "скорой".


Как сообщили редакции AVOKADO в пресс-службе кузбасской ГИБДД, инцидент произошел в районе дома № 170 по улице Обнорского. Водитель машины скорой помощи ГАЗ модификации "Луидор" двигался со стороны Технического проезда в сторону Кузнецкого шоссе. Он намеревался развернуться на регулируемом перекрестке, однако занял не ту полосу и при маневре столкнулся с попутной иномаркой Toyota. После удара "скорая" перевернулась.


В результате пострадали два человека, оба находились в салоне автомобиля медслужбы: 41-летняя женщина и 19-летний юноша. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.

УГИБДД Кузбасса напоминает, что при совершении маневров водителям следует оставаться бдительными и правильно планировать маршрут, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, которые могут привести к серьезным последствиям.

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