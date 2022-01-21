Сообщение о проделках двух мужчин в Ленинске-Кузнецком появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, на протяжении шести минут незнакомцы сосали бензин у газели, припаркованной во дворе Горького, 28а.

– Целых 6 минут сосали бензин с припаркованной газельки. Может просто ребята любят оральные утехи и так сказать тренируются заранее, – предположил автор поста.

Судя по опубликованной видеозаписи, люди в черном одеянии сливали топливо из грузового транспорта в канистру.