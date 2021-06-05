Двое кузбассовцев с заболеваниями сердца скончались от COVID-19 за сутки

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Жители Кемеровской области продолжили умирать от коронавируса. За сутки скончались двое пациентов.

По состоянию на 11:00 5 июня за прошедшие сутки в Кузбассе умерли еще двое человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Погибшие проживали в следующих муниципалитетах:

— У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, всего в регионе от вируса скончались 734 пациента, заболели — 37 308 За сутки также выявлено 60 новых случаев заражения инфекцией.

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