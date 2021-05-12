Двое кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки

По состоянию на среду, 12 мая, в Кузбассе зарегистрировано два новых смертельных случаев от заражения COVID-19.

— У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 62 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 61 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 34 610 людей, а еще 623 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1446 человек. С начала пандемии 687 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.