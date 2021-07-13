Двое кузбассовцев противозаконно срубили деревьев на 700 тысяч рублей

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"Черные" лесорубы в Таштагольском районе решили обогатились за счет незаконной заготовки древесины. За действия, совершенные лесными браконьерами, им грозит тюремный срок.

О деятельности "лесозаготовщиков" правоохранители узнали осенью 2020 года. Выявлено было, что двое горожан в возрасте 20 и 50 лет вырубают деревья на территории Алтамашского участкового лесничества без необходимых документов. Подозреваемых задержали.


Как оказалось, оба они работали вальщиками деревьев у местного предпринимателя, который вел работы по заготовке древесины на той территории, которая была выделена ему для ведения соответствующей деятельности. Его подчиненные же решили подзаработать, "отработав" участок леса, который не был предоставлен их работодателю.

- Совместно они срубили и продали деревья пород "пихта" и "береза" на общую сумму более 710 000 рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которое к текущему моменту уже было направлено в суд. Теперь кузбассовцам грозит тюремное заключение сроком до 7 лет лишения свободы.

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