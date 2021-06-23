Двое кузбассовцев получили условный срок за пропаганду деятельности секты

46 и 60-летний кемеровчане признаны виновными за деятельность, связанную с запрещенной судом религиозной организацией. Так, мужчины рассказывали о своей вере в общественных местах и посещая жилые дома, распространяя тематическую литературу. Также они вкладывали секту деньги.

– Результаты (проведенных экспертиз – прим.ред.) показали, что литература относится к запрещенной экстремистской литературе и данные лица осуществляли деятельность в запрещенной ликвидированной организации, – сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Оказалось, что с 2017 по 2019 год горожане принимали участие в работе секты, а сама организация была признана судом экстремистской.

Суд назначил каждому из обвиняемых по четыре года лишения свободы условно с четырехлетний испытательным сроком.