Двое кузбассовцев погибли на железной дороге во время праздников

Согласно информации Восточного межрегионального СУТ СК РФ, за период праздничных дней на железной дороге погибли двое кузбассовцев. В минувшую среду, 5 января, около 8:00 утра на станции Яя был смертельно травмирован новокузнечанин 1989 года рождения.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что погибший <...> в момент трагедии сидел на железнодорожных путях и не реагировал на подаваемые звуковые сигналы грузового поезда. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения", – уточняют подробности трагедии в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Днем позже, 6 января 2022 года, около 17:00, на перегоне "Мундыбаш – Осман" была смертельно травмирована женщина 1939 года рождения. Пенсионерка пыталась перебежать железнодорожные пути перед электропоездом, однако не успела в силу возраста.

Кроме того, 5 января грузовой поезд наехал на 43-летнего кузбассовца, двигавшегося по путям на перегоне станций "Блок-пост 149 километр – Болотная". Машинист подавал звуковой сигнал и применял экстренное торможение, однако мужчина не отошел от состава на достаточное расстояние, сообщают сотрудники Восточного межрегионального СУТ СК РФ. В результате кузбассовец получил ушиб и ссадины лба.