Двое кузбасских школьников оказались в потенциально опасной ситуации на льду водоема

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Мальчик и девочка вышли на тонкий лед одного из водохранилищ Кемеровской области и не смогли вернуться на берег самостоятельно.

По предварительной информации, 13-летние мальчик и девочка отправились на прогулку к водоему в поселке Яшкино. В какой-то момент подростки вышли на еще не сформировавшийся лед и не решились самостоятельно вернуться на безопасный участок.


Местные жители сообщили о произошедшем правоохранителям. Последние прибыли на место и с помощью подручных средств страховки вывели детей с тонкого льда, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.


Школьники были переданы инспекторам по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы.


Ранее подобный случай произошел в Новокузнецке.

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