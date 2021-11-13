Двое кузбасских школьников оказались в потенциально опасной ситуации на льду водоема

По предварительной информации, 13-летние мальчик и девочка отправились на прогулку к водоему в поселке Яшкино. В какой-то момент подростки вышли на еще не сформировавшийся лед и не решились самостоятельно вернуться на безопасный участок.

Местные жители сообщили о произошедшем правоохранителям. Последние прибыли на место и с помощью подручных средств страховки вывели детей с тонкого льда, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Школьники были переданы инспекторам по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы.

Ранее подобный случай произошел в Новокузнецке.