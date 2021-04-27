Двое кемеровчан с сообщниками вывезли со станции шины на 2,8 млн рублей

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Жители Кемерова попались на краже из поезда в Новокузнецке восемь больших колес от карьерной техники.

Инцидент произошел на станции Терентьевская в Новокузнецке. Несколько человек похитили из полувагона восемь шин марки Bridgestone для карьерных самосвалов на сумму 2,8 млн рублей.


Выйти на злоумышленников, находившихся в СНТ "Журавли", правоохранителям удалось по следам ног и протектора грузовика на снегу. В качестве организатора кражи под подозрение попал 37-летний рецидивист из Кемерова. Кроме того, следствие заинтересоалось 25-летним водителем самогруза.

– Злоумышленники подъехали к находящемуся на тупиковом пути станции Терентьевская полувагону, где с помощью арендованного транспортного самогруза с сокрытыми номерами выгрузили из полувагона восемь шин и вывезли, – сообщили в УТ МВД по СФО.

Сбыть украденное задержанные не успели. На текущий момент возбуждено уголовное дело о краже группой лиц по сговору, полиция устанавливает личности остальных участников кражи. Задержанным выдали подписку о невыезде, а санкции статьи, по которой они подозреваются, предполагает десять лет лишения свободы.

Видео: УТ МВД России по СФО
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