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Двое кемеровчан погибли в канализационном колодце

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В кузбасской столице на территории частного дома скончались два человека, которые попытались спуститься в канализационный колодец.

По данным СУ СК по Кузбассу, инцидент произошел 18 августа. 53-летний владелец частного дома в Заводском районе Кемерова обнаружил, что его подвал затопило. Чтобы перекрыть подачу воды он решил спуститься в колодец, позвав на помощь двух соседей.


Вместе мужчины сдвинули крышку люка и когда хозяин дома начал спускаться вниз, у него закружилась голова и он упал. Поднять его попытался 29-летний сосед, однако также как и пострадавший потерял сознание и оказался на дне канализационного колодца.


Позже спасатели подняли мужчин на поверхность, а прибывшие медики констатировали их смерть. По предварительным данным в колодце имелась загазованность. В настоящее время проводится расследование по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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