Двое кемеровчан лишили жителей многоэтажки интернета накануне Нового года

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Силовики в кузбасской столице задержали злоумышленников, которые пытались похитить более 200 метров кабеля из многоквартирного дома.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел днем 31 декабря в Кемерове. Работники телекоммуникационной компании сообщили о порыве линии связи в одной из многоэтажек на проспекте Химиков. Прибывшие на место силовики заметили выходящих из подъезда мужчин, которые несли за спинами наполненные кабелем мешки. Заметив правоохранителей, злоумышленники попытались сбежать, однако были задержаны.


Выяснилось, что двое местных жителей, 31 года и 40 лет, ранее были судимы за кражи и незаконный оборот наркотических веществ. По предварительной информации, мужчины прошли на чердак многоквартирного дома и сняли около 240 метров интернет-кабеля. Награбленное они собирались сдать в прием пункта цветмета, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Задержанных передали сотрудникам органов внутренних дел.


Кабель был возвращен телекоммуникационной компании для восстановления линии связи.

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