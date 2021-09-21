Двое грибников заблудились в кузбасском лесу

Двое человек затерялись на территории леса в районе деревни Осиновка в Кемеровском муниципальном округе. Об этом стало известно от спасателей, которые разместили информацию по инциденту в своем Instagram-аккаунте.

В тексте отмечается, что после того, как сообщение о пропаже людей поступило на пульт диспетчеру, на место выехали специалисты. В результате при обследовании лесного массива им удалось отыскать грибников.

Вскоре мужчины были выведены на дорогу к личному автотранспорту. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.