Двое горожан предстанут перед судом в Кемерове за хранение наркотиков

По информации, представленной сотрудниками пресс-службы ГУ МВД Кузбасса, известно, что оперативное сообщение о деятельности горожан поступило полицейским в июне текущего года. В рамках разбирательств по данным были организованы оперативные мероприятия, итогом которых стало задержание двух кемеровчан в возрасте 37 лет. У них же впоследствии были изъяты свертки с наркотиком – карфентанилом. При этом общая масса вещества составила 0,5 грамма, что, как отметили в полиции, считается крупным размером.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». К текущему моменту его расследование уже завершено. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд. Горожанам грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.